O corpo humano é composto por milhões de células que variam em tamanho, forma e função. As células são os componentes básicos de todos os diferentes tecidos dentro do corpo. Nos tecidos saudáveis, novas células são criadas durante a divisão celular, um processo chamado mitose. Quando as células envelhecem, elas se “autodestroem” e morrem, um processo chamado de apoptose. Deve existir um delicado equilíbrio entre a velocidade em que novas células são criadas e a velocidade na qual as células velhas morrem.

O câncer se desenvolve quando o equilíbrio é quebrado e as células crescem fora de controle. Essa ruptura pode resultar de crescimento celular descontrolado ou perda da capacidade da célula de se autodestruir, resultando em uma massa de células ou um tumor. Um tumor benigno, ou não canceroso, é o crescimento errático de células de aparência normal. Essas células ficam contidas no local original de crescimento. No entanto, células malignas (cancerosas) podem migrar ou gerar metástases para outra parte do corpo, através da corrente sanguínea ou do sistema linfático, e formar novos tumores nesses locais.