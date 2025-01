A medula óssea produz células T imaturas que, subsequentemente, migram para o timo onde amadurecem e desenvolvem a capacidade de reconhecer antígenos específicos. As células T são responsáveis pela imunidade mediada por células.

As células B, que amadurecem na medula óssea, são responsáveis pela imunidade mediada por anticorpos.

A resposta mediada por células começa quando um patógeno é engolido por uma célula apresentadora de antígeno, neste caso um macrófago. Depois de o micro-organismo ser decomposto por enzimas lisossomais, os fragmentos antigênicos são expostos com moléculas do MHC na superfície do macrófago.