As células T (linfócitos T), como parte do sistema de vigilância imunológica, têm de poder reconhecer as substâncias que não pertencem ao organismo (antígenos estranhos). Entretanto, elas não podem reconhecer um antígeno diretamente. Elas precisam da ajuda de uma célula apresentadora de antígenos (como um macrófago ou célula dendrítica).

A célula apresentadora de antígenos traga o antígeno. Então as enzimas na célula decompõem o antígeno em fragmentos, que são combinados com as moléculas de identificação das células (denominadas moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, ou antígenos leucocitários humanos [HLAs]). O HLA combinado com o fragmento do antígeno vai para a superfície da célula apresentadora de antígenos onde é reconhecido pelos receptores das células T.