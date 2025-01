Quando você respira, o ar viaja através de seu nariz, desce a traqueia e entra por vias aéreas cada vez menores, chamadas brônquios. Esses brônquios se ramificam em passagens ainda menores, denominadas bronquíolos e, finalmente, em sacos minúsculos, frágeis, em formato de uvas, chamados alvéolos. Durante a inspiração, os alvéolos dos pulmões são preenchidos com ar. É aqui que o oxigênio é trocado por dióxido de carbono. As células sanguíneas absorvem oxigênio dos capilares nos alvéolos, enquanto o dióxido de carbono, um produto residual, é liberado nos pulmões pelas veias. Durante a expiração, o dióxido de carbono é expelido do corpo. O sangue rico em oxigênio, em seguida, viaja para o coração, para que possa ser bombeado para o corpo onde ele é necessário.