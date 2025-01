Na asma, a inalação de certos estímulos (p. ex., pólen, partículas de fumaça e ar frio) pode fazer com que o músculo liso dos brônquios entre em espasmos. Os tecidos que revestem as vias aéreas (mucosa) ficam inflamados e incham. Pode ser secretado muco, que se prende às vias aéreas. Todos esses efeitos reduzem o diâmetro das vias aéreas.