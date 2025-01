O sangramento ocorre quando há uma ruptura na parede de um vaso sanguíneo. O controle da hemorragia (hemostasia) começa quando as plaquetas do sangue são ativadas (mudam de forma e desenvolvem pontas) e aderem à área lesionada. As plaquetas formam uma malha com células sanguíneas, colágeno e outras proteínas. Essa malha, fortalecida por longos filamentos de fibrina insolúvel, captura mais plaquetas e células sanguíneas, produzindo um coágulo que tampa a ferida. O coágulo se dissolve à medida que o vaso sanguíneo cicatriza.