A cirurgia de revascularização do miocárdio é um procedimento realizado rotineiramente para redirecionar o fluxo de sangue ao redor de uma artéria coronariana bloqueada. Durante a maioria das cirurgias de revascularização, faz-se a parada do coração e uma máquina coração-pulmão assume o trabalho do coração e dos pulmões.

Uma pequena fita elástica é colocada ao redor da artéria bloqueada para interromper o fluxo de sangue. Um vaso, retirado de outra parte do corpo, é fixado a partir da aorta até um ponto depois do bloqueio. Os grampos são afrouxados e o fluxo através da artéria reparada é reiniciado.

Alguns pacientes podem ser candidatos a uma versão menos invasiva da OPCAB. Nesta versão, chamada MIDCAB (minimally invasive coronary artery bypass), ou seja, cirurgia de revascularização do miocárdio minimamente invasiva, faz-se um pequeno orifício no lado esquerdo do paciente. O coração é estabilizado e a artéria mamária do paciente é usada para desviar o sangue ao redor da artéria coronariana bloqueada.