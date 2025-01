A mama feminina saudável é formada principalmente por tecido adiposo e glândulas mamárias. As substâncias produzidas pelas glândulas mamárias escoam para dentro do seio lactífero que, por sua vez, as conectam com o mamilo. Durante a gravidez, as glândulas mamárias se expandem para poder acomodar a produção do leite. As glândulas mamárias também são o local em que a maioria dos cânceres de mama tem início.

Depois de uma mastectomia, ou a remoção cirúrgica de tecido da mama, muitas mulheres optam por realizar uma cirurgia de reconstrução da mama tanto por motivos emocionais como físicos.

Às vezes, a pele de onde a mama foi removida precisa ser alargada antes de ser possível realizar a cirurgia de reconstrução. Isso é realizado por meio de inserção de um tipo de prótese, denominado expansor, sob a pele e músculos do tórax. O expansor se parece com um balão e ele é lentamente enchido com soro fisiológico em intervalos determinados. Assim que a pele tiver se alargado adequadamente, será realizada uma segunda cirurgia para remover o expansor e substituí-lo por uma prótese permanente. Contudo, em algumas circunstâncias, o expansor pode ser deixado no lugar permanentemente.

Outro método comum de cirurgia de reconstrução da mama envolve a utilização de pele e músculo de outras regiões do corpo. Um método consiste em utilizar um retalho de pele que fica preso ao músculo grande dorsal nas costas. Outro método utiliza uma parte do músculo reto abdominal, que pode ser deslizado para cima e para dentro da região da mama como parte da cirurgia de reconstrução da mama. Muitas mulheres também optam por realizar a reconstrução do mamilo e inserção de próteses de mama junto com a cirurgia de reconstrução da mama que elas tiverem escolhido.