O coração e o sistema circulatório do feto começam a se formar pouco após a concepção. Ao final da quinta semana, o coração do feto é capaz de bombear sangue por todo o seu corpo. Contudo, como os pulmões não irão funcionar até o nascimento quando o neonato respira pela primeira vez, a mãe deve suprir o feto com sangue rico em oxigênio.

Como em um coração adulto, o coração pré-natal desenvolve quatro câmaras e quatro válvulas. Contudo, como os pulmões fetais não serão usados antes do nascimento, o sangue precisa ser desviado dos pulmões. Ocorre o desenvolvimento de duas estruturas no coração pré-natal que permitem que o sangue flua sem passar pelos pulmões: o forame oval e o duto arterioso. O forame oval é um orifício que existe entre os átrios esquerdo e direito. O duto arterioso é um vaso sanguíneo que conecta a aorta com a artéria pulmonar.

Na circulação pré-natal normal, o sangue rico em oxigênio chega do corpo da mãe, através da placenta e do cordão umbilical, para a veia cava inferior do feto. A veia cava também recebe sangue pobre em oxigênio do corpo do feto. O sangue rico em oxigênio e o sangue pobre em oxigênio viajam pela veia cava para o átrio direito.

A maior parte do sangue misturado no átrio direito é empurrado pelo forame oval para o átrio esquerdo. De lá, ele vai para o ventrículo esquerdo que bombeia sangue para a aorta. A aorta, então, leva o sangue para o corpo do feto.

O sangue remanescente no átrio direito vai para o ventrículo direito, que bombeia o sangue para a artéria pulmonar, seguindo para os pulmões. Mas como os pulmões ainda não estão funcionando, o sangue é direcionado da artéria pulmonar através do duto arterioso, para a aorta. Novamente, a aorta leva o sangue para o corpo do feto.