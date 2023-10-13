O cateterismo cardíaco é uma ferramenta de diagnóstico segura, comum e importante que seu médico pode usar para verificar o quão bem seu coração está bombeando e para ajudar a identificar e tratar certos distúrbios cardíacos, como artérias coronárias estreitas ou bloqueadas, que são os vasos sanguíneos que fornecem sangue ao próprio coração.

O procedimento é realizado em um hospital e envolve a inserção de um tubo de plástico flexível chamado cateter.

Os médicos podem colocar o cateter através da artéria femoral perto da virilha ou da artéria radial no seu punho.

Eles injetam um anestésico local para anestesiar a área onde o cateter será inserido.

Os médicos inserem uma agulha de punção especial através da área anestesiada da pele até a artéria.

Em seguida, eles inserem outro tubo, chamado bainha, na artéria.

Os médicos inserem o cateter através da bainha, guiado por um fio, na artéria e no seu coração com a ajuda de uma tela de vídeo.

Quando o cateter chega às artérias coronárias, os médicos injetam um agente de contraste que permite que eles vejam as artérias do coração.

Se um bloqueio for encontrado, os médicos podem usar um balão no cateter para desobstruí-lo.

Após a remoção do bloqueio, os médicos removem o cateter e o balão.