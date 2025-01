Depois de comer, partículas de alimentos e líquidos contendo açúcar e amido são deixadas nos dentes. As bactérias que também existem na boca se combinam com as substâncias residuais e formam ácidos. O ácido pode acabar destruindo o esmalte de proteção que cobre os dentes (bem como a camada de dentina situada abaixo do esmalte) provocando orifícios ou cavidades chamadas cáries dentárias. A cárie dental pode levar à infecção, causando dor e inflamação. Embaixo do esmalte e da dentina dos dentes fica a polpa dentária, um tecido mole que contém nervos, vasos sanguíneos e tecido conjuntivo. A polpa dentária se estende da coroa do dente até a raiz. Se a cárie atingir a polpa dentária, é necessário fazer tratamento de canal. Durante o tratamento de canal, o dente e a área ao redor do dente são anestesiados. Em seguida, um orifício é perfurado no dente e o tecido da polpa é retirado do dente. Depois os canais são limpos e preenchidos com remédio. Um selante permanente, ou coroa, é colocado sobre o dente. Existem várias complicações potenciais associadas a este procedimento que devem ser discutidas com um médico antes da cirurgia.