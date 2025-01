A pele é o maior órgão do corpo. Ela tem muitas funções importantes, incluindo a de proteger o corpo contra infecções e regular a temperatura e os líquidos corporais.

A pele é formada principalmente por três camadas. A epiderme é a camada externa da pele e contém células basais e escamosas. Melanócitos também são encontrados na epiderme. Eles são células que contêm pigmento, o que permite que a pele se bronzeie, além de protegerem as camadas mais profundas da pele contra os efeitos da exposição à luz UV do sol.

O carcinoma basocelular é a forma mais comum de câncer de pele. Este tipo de câncer de pele normalmente não se dissemina, mas requer tratamento. Os carcinomas basocelulares surgem com mais frequência em áreas da pele expostas ao sol.

Os carcinomas de células escamosas se desenvolvem na camada média da epiderme. Este tipo de câncer pode se espalhar e trazer risco à vida se não for tratado de forma adequada.

O crescimento anormal de melanócitos, chamado melanoma maligno, é a forma mais agressiva de câncer de pele. Os melanomas podem se espalhar rapidamente para outras partes do corpo e para os órgãos. Este tipo de câncer de pele pode ser fatal se não for detectado e tratado em seu estágio inicial. Pessoas com pele clara têm mais risco de desenvolver esta forma de câncer.