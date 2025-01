A broncoscopia é usada para visualizar as vias aéreas. A traqueia, com os seus anéis de cartilagem, pode ser visualizada. Nesta pessoa, a traqueia abre e fecha durante a respiração – um sinal de tecido enfraquecido nas vias aéreas. Na extremidade inferior da traqueia, as aberturas (brônquios) para o pulmão esquerdo e pulmão direito podem ser vistas rapidamente.