Antes de serem submetidos a um procedimento de broncoscopia de navegação, é realizada uma TC para localizar potenciais tumores no pulmão. O resultado da TC é, então, carregado no computador e usado para criar um mapa virtual e tridimensional do pulmão. Um médico marca a localização das lesões alvo no mapa virtual e planeja como irá navegar através do pulmão para alcançar as lesões. Para o procedimento, o paciente se deita em um leito eletromagnético de baixa frequência. Um broncoscópio, contendo um canal de trabalho estendido (extended working channel, EWC) e um guia de localização, é inserido na via aérea do paciente, passando pela traqueia e entrando nos brônquios. O leito eletromagnético permite que o médico veja o guia de localização em tempo real no mapa virtual para guiar o broncoscópio cuidadosamente mais profundamente no pulmão. O médico é capaz de controlar o movimento e a direção do guia de localização enquanto ele viaja pelos brônquios menores. Uma vez alcançada a lesão-alvo, o guia de localização é removido e um instrumento cirúrgico é passado pelo EWC para coletar uma biópsia para teste. Broncoscopia de navegação também pode ser usada em conjunto com a radioterapia de feixe externo, como TomoTherapy, para tratar tumores periféricos com uma forma precisa de radiação que administra uma dose elevada ao tumor enquanto reduz a exposição dos tecidos saudáveis vizinhos à radiação.