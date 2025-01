Durante um exame da próstata, um médico pode optar por coletar uma amostra de biópsia por agulha para verificar a presença de câncer da próstata. Esse procedimento cirúrgico remove tecido da glândula prostática para depois examinar ao microscópio. Durante o procedimento, um dispositivo de biópsia é inserido no ânus e uma agulha com impulsão à mola passa pela parede do reto, entrando na glândula prostática. Uma pequena amostra de tecido é coletada. Esse processo é repetido várias vezes para obter uma amostra completa. Ao concluir, o dispositivo de biópsia é removido. Os resultados do teste serão analisados para determinar a presença de câncer.