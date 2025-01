A asma, ou doença reativa das vias respiratórias, é uma doença crônica que resulta na restrição da respiração devido à inflamação dos brônquios, as principais passagens de ar nos pulmões. A asma afeta 3% a 5% dos adultos e 7% a 10% das crianças. Crises graves de asma provocam dezenas de milhares de mortes por ano.

Três alterações ocorrem no interior das vias aéreas dos pulmões em pessoas com asma: a primeira mudança é a inflamação, ou inchaço, em que as vias aéreas se tornam inflamadas e produzem um muco espesso. A inflamação, então, leva à contração dos músculos ao redor das vias aéreas, causando o estreitamento das vias aéreas. Esse estreitamento também é conhecido como broncoespasmo. A terceira mudança é o aumento da sensibilidade das vias aéreas, tornando o paciente asmático excessivamente sensível a pelos de animais, pólen, ar frio e a fumaça de tabaco, para citar alguns.