O ombro tem duas articulações que trabalham juntas para fazer com que o braço se mova. A articulação acromioclavicular (AC) é uma articulação deslizante formada entre a clavícula e o acrômio. O acrômio é a projeção da escápula que forma a ponta do ombro. A articulação AC nos permite levantar o braço acima da cabeça. A articulação glenoumeral, ou articulação do ombro, é uma articulação do tipo bola e encaixe. A “bola” é a parte superior e arredondada do úmero e o “encaixe” é a parte da escápula em forma de vasilha, chamada glenoide, onde a bola se encaixa. Esta articulação permite que o braço se mova em uma rotação circular, bem como se aproxime ou se afaste do corpo. O labrum é um pedaço de cartilagem que forra a cabeça do úmero e o glenoide. Esta cartilagem também ajuda a estabilizar a articulação.