O ouvido externo é a aurícula, ou pavilhão auricular, um retalho carnudo sustentado por cartilagem que ajuda a afunilar as ondas sonoras para o canal auditivo externo. As ondas sonoras se deslocam por esse canal até a membrana timpânica, uma fina camada de tecido conjuntivo também conhecida como o tímpano. Quando as ondas sonoras atingem a membrana timpânica, ela vibra. A energia mecânica das ondas sonoras é convertida em energia mecânica da vibração do tímpano.