A coluna vertebral é uma coluna de ossos que forma o esqueleto axial. Esta estrutura fornece sustentação forte, porém flexível, para o tronco do corpo, bem como proteção para a delicada medula espinhal alojada em seu interior. A coluna vertebral consiste em 33 vértebras empilhadas verticalmente uma sobre a outra. As vértebras são ligadas por facetas articulares na parte de trás da coluna vertebral. Essas articulações permitem o movimento entre os ossos da coluna vertebral. As vértebras são estabilizadas por ligamentos e, mais importante ainda, são separadas por um disco intervertebral entre cada vértebra que funciona como um amortecedor de choque. As vértebras podem ser classificadas em cinco segmentos. Esses segmentos incluem sete vértebras cervicais, doze vértebras torácicas, cinco vértebras lombares, cinco vértebras sacrais fundidas e quatro vértebras coccígeas fundidas. A medula espinhal percorre um canal localizado na parte posterior das vértebras e se estende do tronco cerebral até a região lombar da coluna vertebral. Os nervos se ramificam a partir da medula espinhal, enviando mensagens para o movimento e as funções do corpo para o resto do corpo. A forma anatômica da coluna vertebral de adultos também contém quatro curvaturas básicas. As regiões torácica e sacral são côncavas anteriormente, enquanto as regiões cervical e lombar são côncavas posteriormente. Esta forma singular da coluna vertebral permite que ela sustente o peso do corpo humano.