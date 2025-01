* A imunoglobulina padrão é uma preparação contendo anticorpos obtidos do sangue (plasma) de pessoas com sistema imunológico normal. Ela é usada para tratar uma variedade de doenças. Imunoglobulina contra a hepatite B contém anticorpos obtidos do sangue de pessoas com níveis elevados de anticorpos contra a hepatite B. Ela é administrada por injeção no músculo ou veia.