Tipos de síndromes de Ehlers-Danlos
Tipo
Sintomas
Clássica
Pele frágil
Cicatrizes que parecem estar afundadas na pele
Articulações hipermóveis
Vascular
Vasos sanguíneos frágeis que podem ficar salientes, se separar ou se romper
Facilidade de formar hematomas
Ruptura de órgãos, incluindo o cólon, o útero, os músculos e os tendões
Ar no espaço ao redor dos pulmões (pneumotórax)
Artrocalásica
Articulações extremamente flexíveis com luxações
Luxação do quadril no nascimento (displasia do desenvolvimento do quadril)
Tecidos frágeis com cicatrizes que parecem estar afundadas na pele
Dermatopártica
Pele extremamente frágil com pele frouxa e excessiva e hematomas graves
Características faciais e de cabeça (ponto mole amplo entre os ossos do crânio em bebês, cantos internos das pálpebras virados para baixo e o branco dos olhos com tom azulado)
Membros curtos
Cardíaco-valvar
Regurgitação grave da válvula cardíaca
Articulações hipermóveis
Cifoescoliótica
Baixo tônus muscular (hipotonia) presente ao nascimento
A presença de uma corcunda e curvatura da coluna vertebral (cifoescoliose) no nascimento ou no início da infância
Articulações hipermóveis
Clássica tipo 2
Pele elástica e macia, mas sem cicatrizes
Deformidades do pé (frente larga do pé, dedos curtos, arcos planos, joanetes e pontos salientes nos calcanhares)
Inchaço das pernas
Miopática
Baixo tônus muscular (hipotonia) presente ao nascimento
Articulações rígidas que não se abrem totalmente
Articulações hipermóveis
Musculocontratural
Múltiplas articulações rígidas que não se abrem totalmente, presentes ao nascimento
Características faciais e da cabeça (ponto mole amplo entre os ossos do crânio em bebês, cantos internos das pálpebras virados para baixo, o branco dos olhos com tom azulado e outras características)
Pele frágil e elástica com fácil formação de hematomas
Espondilodisplásica
Estatura baixa que piora com a idade
Fraqueza muscular
Membros arqueados (curvados)
Algumas características do tipo espondilodisplásico dependem da anomalia genética específica
Síndrome da córnea frágil
A córnea (parte frontal do olho) é fina e pode se romper, e a retina (parte traseira do olho) pode se desprender
Perda da audição
Periodontal
Doença gengival grave com perda de dentes (periodontite) que começa no início da infância
Manchas de pele na canela
Pele elástica com fácil formação de hematomas
Hipermóvel
Articulações ultraflexíveis e instáveis
Dor crônica
Clássica tipo 2 (provisório)*
Cicatrizes que parecem estar afundadas na pele
Articulações hipermóveis
Deformidades do pé (frente larga do pé, dedos curtos, arcos planos, joanetes e pontos salientes nos calcanhares)
Diminuição da densidade óssea (osteopenia)
* Este tipo não é oficialmente reconhecido.