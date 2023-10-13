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Tipos de síndromes de Ehlers-Danlos

Tipos de síndromes de Ehlers-Danlos

Tipo

Sintomas

Clássica

Pele frágil

Cicatrizes que parecem estar afundadas na pele

Articulações hipermóveis

Vascular

Vasos sanguíneos frágeis que podem ficar salientes, se separar ou se romper

Facilidade de formar hematomas

Ruptura de órgãos, incluindo o cólon, o útero, os músculos e os tendões

Ar no espaço ao redor dos pulmões (pneumotórax)

Artrocalásica

Articulações extremamente flexíveis com luxações

Luxação do quadril no nascimento (displasia do desenvolvimento do quadril)

Tecidos frágeis com cicatrizes que parecem estar afundadas na pele

Dermatopártica

Pele extremamente frágil com pele frouxa e excessiva e hematomas graves

Características faciais e de cabeça (ponto mole amplo entre os ossos do crânio em bebês, cantos internos das pálpebras virados para baixo e o branco dos olhos com tom azulado)

Membros curtos

Cardíaco-valvar

Regurgitação grave da válvula cardíaca

Articulações hipermóveis

Cifoescoliótica

Baixo tônus muscular (hipotonia) presente ao nascimento

A presença de uma corcunda e curvatura da coluna vertebral (cifoescoliose) no nascimento ou no início da infância

Articulações hipermóveis

Clássica tipo 2

Pele elástica e macia, mas sem cicatrizes

Deformidades do pé (frente larga do pé, dedos curtos, arcos planos, joanetes e pontos salientes nos calcanhares)

Inchaço das pernas

Miopática

Baixo tônus muscular (hipotonia) presente ao nascimento

Articulações rígidas que não se abrem totalmente

Articulações hipermóveis

Musculocontratural

Múltiplas articulações rígidas que não se abrem totalmente, presentes ao nascimento

Características faciais e da cabeça (ponto mole amplo entre os ossos do crânio em bebês, cantos internos das pálpebras virados para baixo, o branco dos olhos com tom azulado e outras características)

Pele frágil e elástica com fácil formação de hematomas

Espondilodisplásica

Estatura baixa que piora com a idade

Fraqueza muscular

Membros arqueados (curvados)

Algumas características do tipo espondilodisplásico dependem da anomalia genética específica

Síndrome da córnea frágil

A córnea (parte frontal do olho) é fina e pode se romper, e a retina (parte traseira do olho) pode se desprender

Perda da audição

Periodontal

Doença gengival grave com perda de dentes (periodontite) que começa no início da infância

Manchas de pele na canela

Pele elástica com fácil formação de hematomas

Hipermóvel

Articulações ultraflexíveis e instáveis

Dor crônica

Clássica tipo 2 (provisório)*

Cicatrizes que parecem estar afundadas na pele

Articulações hipermóveis

Deformidades do pé (frente larga do pé, dedos curtos, arcos planos, joanetes e pontos salientes nos calcanhares)

Diminuição da densidade óssea (osteopenia)

* Este tipo não é oficialmente reconhecido.

* Este tipo não é oficialmente reconhecido.

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