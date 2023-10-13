Supressão da função adrenal por corticoides
Pode ocorrer a supressão da função das glândulas adrenais em pessoas que tomam doses elevadas de corticoides, tais como prednisona ou dexametasona. Essa supressão ocorre porque doses altas de corticoides enviam um sinal ao hipotálamo e à hipófise para que interrompam a produção dos hormônios que normalmente estimulam a função adrenal.
Se a pessoa parar de tomar os corticoides subitamente, o corpo não consegue restaurar a função adrenal com a rapidez necessária, o que resulta em uma insuficiência adrenal temporária (um tipo de insuficiência adrenal secundária) e ela pode apresentar sintomas como fraqueza ou tontura. Além disso, quando a pessoa fica estressada, o organismo não consegue estimular a produção da quantidade adicional de glicocorticoide necessária.
Portanto, os médicos nunca interrompem subitamente o uso de corticoides caso a pessoa os esteja tomando por mais de duas a três semanas. Em vez disso, o médico diminui gradativamente a dose ao longo de algumas semanas ou até mesmo meses.
Talvez também seja necessário aumentar a dose em pessoas que ficam doentes ou gravemente estressadas enquanto estão tomando corticoides. Talvez seja necessário reiniciar o uso de corticoides em pessoas que ficam doentes ou gravemente estressadas no prazo de algumas semanas após a redução ou interrupção do uso de corticoides.