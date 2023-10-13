Sintomas e complicações* da doença hepática
Característica
Descrição
Um amarelamento da pele e da parte branca dos olhos
Redução ou interrupção do fluxo de bile
Hepatomegalia
Aumento do tamanho do fígado
Acúmulo de líquido dentro do abdômen, às vezes causando seu inchaço
Confusão causada pela deterioração da função cerebral devido ao acúmulo de substâncias tóxicas no sangue, que seriam normalmente removidas pelo fígado
Hemorragia no esôfago e/ou estômago, frequentemente causada por veias aumentadas e retorcidas (veias varicosas ou varizes)
Aumento anormal da pressão arterial nas veias que transportam o sangue do intestino ao fígado (a veia porta e as suas ramificações)
Sintomas cutâneos
Vasos sanguíneos semelhantes a aranhas na face e no tórax
Palmas das mãos avermelhadas
Aspecto de tom vermelho-vivo
Prurido
Anormalidades sanguíneas
Diminuição do número de glóbulos vermelhos (anemia)
Diminuição do número de leucócitos (leucopenia)
Diminuição do número de plaquetas (trombocitopenia)
Tendência para sangrar (coagulopatia)
Anormalidades hormonais
Níveis elevados de insulina, mas com uma resposta insuficiente a esta (resistência à insulina), originando concentrações elevadas de glicose no sangue
Disfunção das glândulas adrenais, mas causando sensação de desmaio iminente quando a pessoa fica em pé, fadiga e, às vezes, manchas escuras na pele
Em mulheres, interrupção dos ciclos menstruais e diminuição da fertilidade
Em homens, disfunção erétil e desenvolvimento de características femininas (feminilização), como perda de tecido muscular, mamas aumentadas e testículos encolhidos
Anormalidades do coração e dos vasos sanguíneos
Aumento da frequência cardíaca e da quantidade de sangue ejetada
Baixa pressão arterial (hipotensão)
Sintomas gerais
Fadiga
Fraqueza
Perda de peso
Falta de apetite
Náusea
Febre
Dor abdominal
*Os sintomas e as complicações mencionados são típicos, mas nem sempre estão presentes, e alguns aparecem apenas com doença hepática avançada (insuficiência hepática).