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Sintomas e complicações* da doença hepática

Sintomas e complicações* da doença hepática

Característica

Descrição

Icterícia

Um amarelamento da pele e da parte branca dos olhos

Colestase

Redução ou interrupção do fluxo de bile

Hepatomegalia

Aumento do tamanho do fígado

Ascite

Acúmulo de líquido dentro do abdômen, às vezes causando seu inchaço

Encefalopatia hepática

Confusão causada pela deterioração da função cerebral devido ao acúmulo de substâncias tóxicas no sangue, que seriam normalmente removidas pelo fígado

Hemorragia gastrointestinal

Hemorragia no esôfago e/ou estômago, frequentemente causada por veias aumentadas e retorcidas (veias varicosas ou varizes)

Hipertensão portal

Aumento anormal da pressão arterial nas veias que transportam o sangue do intestino ao fígado (a veia porta e as suas ramificações)

Sintomas cutâneos

Vasos sanguíneos semelhantes a aranhas na face e no tórax

Palmas das mãos avermelhadas

Aspecto de tom vermelho-vivo

Prurido

Anormalidades sanguíneas

Diminuição do número de glóbulos vermelhos (anemia)

Diminuição do número de leucócitos (leucopenia)

Diminuição do número de plaquetas (trombocitopenia)

Tendência para sangrar (coagulopatia)

Anormalidades hormonais

Níveis elevados de insulina, mas com uma resposta insuficiente a esta (resistência à insulina), originando concentrações elevadas de glicose no sangue

Disfunção das glândulas adrenais, mas causando sensação de desmaio iminente quando a pessoa fica em pé, fadiga e, às vezes, manchas escuras na pele

Em mulheres, interrupção dos ciclos menstruais e diminuição da fertilidade

Em homens, disfunção erétil e desenvolvimento de características femininas (feminilização), como perda de tecido muscular, mamas aumentadas e testículos encolhidos

Anormalidades do coração e dos vasos sanguíneos

Aumento da frequência cardíaca e da quantidade de sangue ejetada

Baixa pressão arterial (hipotensão)

Sintomas gerais

Fadiga

Fraqueza

Perda de peso

Falta de apetite

Náusea

Febre

Dor abdominal

*Os sintomas e as complicações mencionados são típicos, mas nem sempre estão presentes, e alguns aparecem apenas com doença hepática avançada (insuficiência hepática).

*Os sintomas e as complicações mencionados são típicos, mas nem sempre estão presentes, e alguns aparecem apenas com doença hepática avançada (insuficiência hepática).

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