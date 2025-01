* Recomendações para triagem são influenciadas por muitos fatores. Essas recomendações de triagem, com base principalmente nas recomendações da American Cancer Society, são para pessoas com um risco médio de câncer, mas sem sintomas de câncer. No caso de pessoas com um risco mais alto, como aquelas com histórico familiar importante de certos cânceres ou aquelas que tiveram um câncer anterior, a triagem pode ser recomendada com mais frequência ou se iniciar em uma idade mais jovem. Exames de detecção diferentes daqueles listados aqui podem também ser recomendados. Outras organizações, como a U.S. Preventive Services Task Force (Força Tarefa de Serviços de Prevenção dos EUA), podem ter recomendações ligeiramente diferentes, que foram incluídas aqui para alguns cânceres. O médico de uma pessoa pode ajudá-la a decidir quando começar a detecção e quais exames devem ser usados.