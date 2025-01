* A razão de mortalidade materna diz respeito ao número de mulheres que morrem por causas relacionadas à gravidez durante a gestação ou no prazo de 42 dias após o final da gestação por 100.000 nascidos vivos. Em 2020, as razões variaram entre 2 (Polônia) a 1.223 (Sudão do Sul) por 100.000 nascidos vivos (países não mostrados). Referência: Tendências na mortalidade materna de 2000 a 2020: Estimativas da OMS, UNICEF, UNFPA, Grupo Banco Mundial e do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UNDESA)/Divisão de População. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2023.