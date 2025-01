* O número de semanas de gestação é registrado com base na data prevista do parto, que é geralmente estimada como 40 semanas após o primeiro dia da última menstruação. Na verdade, a gravidez começa com a fecundação de um óvulo por um espermatozoide, que normalmente ocorre duas semanas após a última menstruação. Portanto, o início do desenvolvimento ocorre com duas semanas de gestação.