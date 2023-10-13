Dez classes de medicamentos comumente associados a transtornos por uso de substâncias
Cafeína
Cannabis (incluindo maconha e canabinoides sintéticos)
Alucinógenos (incluindo LSD, fenciclidina, psilocibina, 3,4-metilenodioximetanfetamina [MDMA])
Inalantes/Solventes (como solvente de tinta e alguns tipos de cola)
Opioides (incluindo fentanil, morfina e oxicodona)
Estimulantes (incluindo anfetaminas e cocaína)
Outros (incluindo anabolizantes esteroides e outras substâncias que são frequentemente abusadas)