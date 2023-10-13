skip to main content
MSD Manual LogoManual MSDVersão Saúde para a Família
Search icon

Dez classes de medicamentos comumente associados a transtornos por uso de substâncias

Dez classes de medicamentos comumente associados a transtornos por uso de substâncias

Álcool

Medicamentos ansiolíticos e sedativos

Cafeína

Cannabis (incluindo maconha e canabinoides sintéticos)

Alucinógenos (incluindo LSD, fenciclidina, psilocibina, 3,4-metilenodioximetanfetamina [MDMA])

Inalantes/Solventes (como solvente de tinta e alguns tipos de cola)

Opioides (incluindo fentanil, morfina e oxicodona)

Estimulantes (incluindo anfetaminas e cocaína)

Tabaco

Outros (incluindo anabolizantes esteroides e outras substâncias que são frequentemente abusadas)

Nesses tópicos