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Crianças que presenciam violência doméstica

Crianças que presenciam violência doméstica

Um estudo observou que 11% das crianças nos Estados Unidos são expostas a alguma forma de violência familiar em um ano e 26% são expostas a, pelo menos, uma forma de violência familiar durante a vida (1). Essas crianças podem vir a ter problemas, incluindo (2):

  • Ansiedade ou choro excessivo

  • Temor

  • Dificuldade em dormir

  • Dificuldade de concentração

  • Depressão e/ou ansiedade

  • Reclusão social

  • Dificuldade na escola (por exemplo, falta de assiduidade, notas baixas, comportamentos agressivos contra os colegas por crianças que consideram a violência como uma forma legítima de resolver os problemas)

Além disso, elas também podem se culpar pela situação.

Crianças mais velhas podem fugir de casa.

O agressor também pode causar danos físicos às crianças. Em casas onde há violência doméstica, as crianças são muito mais propensas a sofrerem maus-tratos físicos.

1. Hamby S, Finkelhor D, Turner H: Children’s exposure to intimate partner violence and other forms of family violence: Nationally representative rates among US youth. OJJDP Juvenile Justice Bulletin - NCJ 232272, 1-12, 2011. Washington, DC: US Government Printing Office

2. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry: Domestic Violence and Children No. 109; atualizado em setembro de 2023

1. Hamby S, Finkelhor D, Turner H: Children’s exposure to intimate partner violence and other forms of family violence: Nationally representative rates among US youth. OJJDP Juvenile Justice Bulletin - NCJ 232272, 1-12, 2011. Washington, DC: US Government Printing Office

2. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry: Domestic Violence and Children No. 109; atualizado em setembro de 2023

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