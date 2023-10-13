Crianças que presenciam violência doméstica
Um estudo observou que 11% das crianças nos Estados Unidos são expostas a alguma forma de violência familiar em um ano e 26% são expostas a, pelo menos, uma forma de violência familiar durante a vida (1). Essas crianças podem vir a ter problemas, incluindo (2):
Além disso, elas também podem se culpar pela situação.
Crianças mais velhas podem fugir de casa.
O agressor também pode causar danos físicos às crianças. Em casas onde há violência doméstica, as crianças são muito mais propensas a sofrerem maus-tratos físicos.
1. Hamby S, Finkelhor D, Turner H: Children’s exposure to intimate partner violence and other forms of family violence: Nationally representative rates among US youth. OJJDP Juvenile Justice Bulletin - NCJ 232272, 1-12, 2011. Washington, DC: US Government Printing Office
2. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry: Domestic Violence and Children No. 109; atualizado em setembro de 2023