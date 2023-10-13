Compreendendo termos médicos para problemas do ciclo menstrual.
Termo
Descrição
Ausência de menstruação
Amenorreia primária
A menstruação nunca começou na puberdade
Amenorreia secundária
A menstruação começou na puberdade, mas parou
Sangramento uterino (vaginal) anormal
Qualquer tipo de sangramento uterino que não segue o padrão normal dos ciclos menstruais (como sangramento intenso, longo ou irregular); o sangramento sai pela vagina, por isso é frequentemente chamado de sangramento vaginal
Sangramento menstrual intenso (também chamado de menorragia)
Menstruações anormalmente prolongadas e/ou com sangramento intenso
Disfunção ovulatória
Menstruações irregulares ou ausentes porque a ovulação (liberação de um óvulo do ovário) não ocorre em um cronograma regular
Sangramento intermenstrual
Sangramento entre as menstruações
Dismenorreia
Cólicas menstruais ou dor durante a menstruação
Tensão pré-menstrual (TPM)
Sintomas psicológicos e físicos que surgem antes do início da menstruação
Uma forma grave de TPM com sintomas intensos de humor e emocionais (sintomas psicológicos) que surgem antes do início da menstruação e que desaparecem no início ou logo após o início da menstruação; são sintomas que interferem ou impactam as atividades diárias e/ou relacionamentos da mulher.
Perimenopausa
Período de transição que antecede a menopausa; geralmente ocorre vários anos antes e até 1 ano depois do último período menstrual
Menopausa
Ocorre quando os ovários param de liberar óvulos, levando à cessação da menstruação e é definido como 12 meses após o último período
Sangramento pós-menopausa
Sangramento que surge após a menopausa