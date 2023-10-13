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Compreendendo termos médicos para problemas do ciclo menstrual.

Compreendendo termos médicos para problemas do ciclo menstrual.

Termo

Descrição

Amenorreia

Ausência de menstruação

Amenorreia primária

A menstruação nunca começou na puberdade

Amenorreia secundária

A menstruação começou na puberdade, mas parou

Sangramento uterino (vaginal) anormal

Qualquer tipo de sangramento uterino que não segue o padrão normal dos ciclos menstruais (como sangramento intenso, longo ou irregular); o sangramento sai pela vagina, por isso é frequentemente chamado de sangramento vaginal

Sangramento menstrual intenso (também chamado de menorragia)

Menstruações anormalmente prolongadas e/ou com sangramento intenso

Disfunção ovulatória

Menstruações irregulares ou ausentes porque a ovulação (liberação de um óvulo do ovário) não ocorre em um cronograma regular

Sangramento intermenstrual

Sangramento entre as menstruações

Dismenorreia

Cólicas menstruais ou dor durante a menstruação

Tensão pré-menstrual (TPM)

Sintomas psicológicos e físicos que surgem antes do início da menstruação

Transtorno disfórico pré-menstrual

Uma forma grave de TPM com sintomas intensos de humor e emocionais (sintomas psicológicos) que surgem antes do início da menstruação e que desaparecem no início ou logo após o início da menstruação; são sintomas que interferem ou impactam as atividades diárias e/ou relacionamentos da mulher.

Perimenopausa

Período de transição que antecede a menopausa; geralmente ocorre vários anos antes e até 1 ano depois do último período menstrual

Menopausa

Ocorre quando os ovários param de liberar óvulos, levando à cessação da menstruação e é definido como 12 meses após o último período

Sangramento pós-menopausa

Sangramento que surge após a menopausa

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