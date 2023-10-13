Classificação da insuficiência cardíaca da New York Heart Association
Classe
Sintomas
I Sem limitações
Atividades físicas comuns não causam cansaço excessivo, falta de ar ou percepção dos batimentos cardíacos (palpitações).
II Leves
Atividades físicas comuns causam cansaço excessivo, falta de ar, palpitações ou desconforto no tórax (angina).
III Moderados
A pessoa sente-se confortável durante o repouso, mas atividades físicas comuns causam cansaço excessivo, falta de ar, palpitações ou desconforto no tórax (angina).
IV Graves
Os sintomas aparecem durante o repouso e intensificam-se durante qualquer atividade física.