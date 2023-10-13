skip to main content
MSD Manual LogoManual MSDVersão Saúde para a Família
Search icon

Classificação da insuficiência cardíaca da New York Heart Association

Classificação da insuficiência cardíaca da New York Heart Association

Classe

Sintomas

I Sem limitações

Atividades físicas comuns não causam cansaço excessivo, falta de ar ou percepção dos batimentos cardíacos (palpitações).

II Leves

Atividades físicas comuns causam cansaço excessivo, falta de ar, palpitações ou desconforto no tórax (angina).

III Moderados

A pessoa sente-se confortável durante o repouso, mas atividades físicas comuns causam cansaço excessivo, falta de ar, palpitações ou desconforto no tórax (angina).

IV Graves

Os sintomas aparecem durante o repouso e intensificam-se durante qualquer atividade física.

Nesses tópicos