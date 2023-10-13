skip to main content
MSD Manual LogoManual MSDVersão Saúde para a Família
Search icon

Causas das infecções sexualmente transmissíveis

Causas das infecções sexualmente transmissíveis

Causa

Infecção

Bactérias

Cancro mole

Uretrite e cervicite por clamídia

Gonorreia

Granuloma inguinal

Linfogranuloma venéreo

Infecções por Mycoplasma

Sífilis

Vírus

Herpes simples genital

Hepatite B

Hepatite A e hepatite C*

Infecção pelo papilomavírus humano (HPV)

Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV)

Molusco contagioso* (causado por um poxvírus)

Mpox (anteriormente denominada varíola dos macacos)*

Vírus Zika*

Parasitas (protozoários)

Tricomoníase

Ectoparasitas

Infestação por piolho pubiano*

Sarna* (causada por ácaros da sarna sarcóptica)

* Essas infecções normalmente não são consideradas infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), mas podem ser transmitidas por contato sexual (consulte Transmissão das ISTs).

* Essas infecções normalmente não são consideradas infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), mas podem ser transmitidas por contato sexual (consulte Transmissão das ISTs).

Nesses tópicos