Causas das infecções sexualmente transmissíveis
Causa
Infecção
Bactérias
Uretrite e cervicite por clamídia
Vírus
Infecção pelo papilomavírus humano (HPV)
Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV)
Molusco contagioso* (causado por um poxvírus)
Mpox (anteriormente denominada varíola dos macacos)*
Parasitas (protozoários)
Ectoparasitas
Infestação por piolho pubiano*
Sarna* (causada por ácaros da sarna sarcóptica)
* Essas infecções normalmente não são consideradas infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), mas podem ser transmitidas por contato sexual (consulte Transmissão das ISTs).