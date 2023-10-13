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Causas da síndrome de Raynaud secundária

Causas da síndrome de Raynaud secundária

Causa

Exemplos

Doenças autoimunes e inflamatórias

Doença indiferenciada do tecido conjuntivo

Miopatias inflamatórias idiopáticas (como polimiosite ou dermatomiosite)

Artrite reumatoide

Síndrome de Sjögren

Lúpus eritematoso sistêmico

Esclerose sistêmica

Distúrbios hormonais

Hipotireoidismo

Doenças sanguíneas

Doença da aglutinina fria

Policitemia vera

Câncer e distúrbios relacionados

Tumores neuroendócrinos gastrointestinais

Síndrome paraneoplásica

Distúrbios nervosos

Síndrome do túnel do carpo

Trauma

Úlcera de frio

Vibração

Distúrbios dos vasos sanguíneos

Síndrome de compressão do desfiladeiro torácico

Medicamentos e outras substâncias

Betabloqueadores

Cocaína

Derivados do ergot (usadas para enxaquecas e para controlar o sangramento após o parto)

Nicotina

Medicamentos estimulantes

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