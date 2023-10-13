Causas da síndrome de Raynaud secundária
Causa
Exemplos
Doenças autoimunes e inflamatórias
Doença indiferenciada do tecido conjuntivo
Miopatias inflamatórias idiopáticas (como polimiosite ou dermatomiosite)
Distúrbios hormonais
Doenças sanguíneas
Câncer e distúrbios relacionados
Tumores neuroendócrinos gastrointestinais
Distúrbios nervosos
Trauma
Vibração
Distúrbios dos vasos sanguíneos
Medicamentos e outras substâncias
Betabloqueadores
Cocaína
Derivados do ergot (usadas para enxaquecas e para controlar o sangramento após o parto)
Nicotina
Medicamentos estimulantes