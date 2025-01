*Os efeitos anti­colinérgicos incluem confusão, visão turva, constipação, boca seca, sensação de desmaio iminente, perda do equilíbrio e dificuldade para começar a urinar. †Dipiridamol também está disponível em uma formulação de liberação estendida com aspirina. Este produto, que é usado para prevenir acidente vascular cerebral em pessoas que já tiveram um AVC, não está incluído nesta lista. Inibidores de COX-2 = coxibes; AINEs = medicamentos anti-inflamatórios não esteroides. Adaptado de The American Geriatrics Society 2019 Beers Criteria Update Expert Panel: American Geriatrics Society updated Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019. doi:10.1111/jgs.15767