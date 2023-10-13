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Alguns medicamentos comumente usados para tratar a asma

Alguns medicamentos comumente usados para tratar a asma

Medicamentos

Alguns efeitos colaterais

Comentários

Anticolinérgicos* (inalatórios)

Ipratrópio

Tiotrópio

Boca seca

Frequência cardíaca rápida

Normalmente usado em combinação com um medicamento beta-adrenérgico

Medicamentos beta-adrenérgicos de ação curta (inalatórios)

Albuterol

Levalbuterol

Frequência cardíaca aumentada

Tremores

Para alívio imediato da crise aguda

Albuterol também disponível em formulação oral

Medicamentos beta-adrenérgicos de ação longa (inalatórios)

Arformoterol

Formoterol

Salmeterol

Frequência cardíaca aumentada

Tremores

Para o tratamento em curso, não para o alívio agudo

Usado em conjunto com outros medicamentos para asma

Medicamentos beta-adrenérgicos de ação ultralonga (inalatórios)

Indacaterol

Olodaterol

Vilanterol

Coriza nasal e espirros

Hipertensão arterial

Tosse

Dor de cabeça

Usado em conjunto com outros medicamentos para asma

Vilanterol está disponível apenas em combinação com fluticasona ou umeclidínio

Esteroides (inalatórios)*

Beclometasona

Budesonida

Ciclesonida

Flunisolida

Furoato de fluticasona

Propionato de fluticasona

Mometasona

Infecção fúngica da boca (candidíase)

Mudança na voz

Inalados para a prevenção (controle de longo prazo) da asma

Esteroides (orais ou injetáveis)*

Metilprednisolona

Prednisolona

Prednisona

Ganho de peso

Níveis elevados de açúcar no sangue e pressão arterial

Raramente, psicose

Osteoporose

Catarata

Adelgaçamento da pele e fácil formação de equimose

Insônia

Usados para crises agudas de asma e para asma que não foi possível controlar com terapia inalatória

Medicamentos biológicos (injeção)*

Benralizumabe

Dupilumabe

Mepolizumabe

Omalizumabe

Reslizumabe

Tezepelumabe

Desconforto no local da injeção

Raramente, reações anafiláticas

Usado em pessoas com asma grave para diminuir a necessidade de esteroides orais

Modificadores dos leucotrienos (orais)

Montelucaste

Zafirlucaste

Zileutona

Granulomatose eosinofílica com poliangeíte

Com zileutona, elevação das enzimas hepáticas

Usados mais para a prevenção (controle de longo prazo) do que para o tratamento

Estabilizadores de mastócitos (inalatórios)

Cromolina

Nedocromila

Tosse ou sibilos

Útil para prevenção de crises geralmente relacionadas à prática de exercícios, mas não para o tratamento de crises agudas

Nedocromil não está disponível nos Estados Unidos

Metilxantina (oral)

Teofilina

Frequência cardíaca aumentada

Tremores

Dor de estômago

Convulsões (se o nível sanguíneo estiver elevado)

Graves irregularidades nos batimentos cardíacos (se o nível sanguíneo estiver elevado)

Pode ser usado para prevenção e tratamento

Tomado por via oral, mas pode ser administrado por via intravenosa em um hospital

* Os anticolinérgicos também podem ser chamados de antagonistas antimuscarínicos ou colinérgicos. * Às vezes, os esteroides são chamados de glicocorticoides ou corticosteroides. Às vezes, imunomoduladores são chamados de medicamentos biológicos.

* Os anticolinérgicos também podem ser chamados de antagonistas antimuscarínicos ou colinérgicos. * Às vezes, os esteroides são chamados de glicocorticoides ou corticosteroides. Às vezes, imunomoduladores são chamados de medicamentos biológicos.

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