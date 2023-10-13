Alguns medicamentos comumente usados para tratar a asma
Medicamentos
Alguns efeitos colaterais
Comentários
Anticolinérgicos* (inalatórios)
Ipratrópio
Tiotrópio
Boca seca
Frequência cardíaca rápida
Normalmente usado em combinação com um medicamento beta-adrenérgico
Medicamentos beta-adrenérgicos de ação curta (inalatórios)
Albuterol
Levalbuterol
Frequência cardíaca aumentada
Tremores
Para alívio imediato da crise aguda
Albuterol também disponível em formulação oral
Medicamentos beta-adrenérgicos de ação longa (inalatórios)
Arformoterol
Formoterol
Salmeterol
Frequência cardíaca aumentada
Tremores
Para o tratamento em curso, não para o alívio agudo
Usado em conjunto com outros medicamentos para asma
Medicamentos beta-adrenérgicos de ação ultralonga (inalatórios)
Indacaterol
Olodaterol
Vilanterol
Coriza nasal e espirros
Hipertensão arterial
Tosse
Dor de cabeça
Usado em conjunto com outros medicamentos para asma
Vilanterol está disponível apenas em combinação com fluticasona ou umeclidínio
Esteroides (inalatórios)*
Beclometasona
Budesonida
Ciclesonida
Flunisolida
Furoato de fluticasona
Propionato de fluticasona
Mometasona
Infecção fúngica da boca (candidíase)
Mudança na voz
Inalados para a prevenção (controle de longo prazo) da asma
Esteroides (orais ou injetáveis)*
Metilprednisolona
Prednisolona
Prednisona
Ganho de peso
Níveis elevados de açúcar no sangue e pressão arterial
Raramente, psicose
Osteoporose
Catarata
Adelgaçamento da pele e fácil formação de equimose
Insônia
Usados para crises agudas de asma e para asma que não foi possível controlar com terapia inalatória
Medicamentos biológicos (injeção)*
Benralizumabe
Dupilumabe
Mepolizumabe
Omalizumabe
Reslizumabe
Tezepelumabe
Desconforto no local da injeção
Raramente, reações anafiláticas
Usado em pessoas com asma grave para diminuir a necessidade de esteroides orais
Modificadores dos leucotrienos (orais)
Montelucaste
Zafirlucaste
Zileutona
Granulomatose eosinofílica com poliangeíte
Com zileutona, elevação das enzimas hepáticas
Usados mais para a prevenção (controle de longo prazo) do que para o tratamento
Estabilizadores de mastócitos (inalatórios)
Cromolina
Nedocromila
Tosse ou sibilos
Útil para prevenção de crises geralmente relacionadas à prática de exercícios, mas não para o tratamento de crises agudas
Nedocromil não está disponível nos Estados Unidos
Metilxantina (oral)
Teofilina
Frequência cardíaca aumentada
Tremores
Dor de estômago
Convulsões (se o nível sanguíneo estiver elevado)
Graves irregularidades nos batimentos cardíacos (se o nível sanguíneo estiver elevado)
Pode ser usado para prevenção e tratamento
Tomado por via oral, mas pode ser administrado por via intravenosa em um hospital
* Os anticolinérgicos também podem ser chamados de antagonistas antimuscarínicos ou colinérgicos. * Às vezes, os esteroides são chamados de glicocorticoides ou corticosteroides. Às vezes, imunomoduladores são chamados de medicamentos biológicos.