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Alguns fatores de risco e causas e características da incontinência urinária em crianças

Alguns fatores de risco e causas e características da incontinência urinária em crianças

Fator de risco/causa

Características comuns*

Abordagem diagnóstica

Bexiga que não se esvazia completamente (bexiga neurogênica) devido a um defeito da medula espinhal ou do sistema nervoso

Anomalias evidentes da coluna, uma cova profunda ou tufo de pelos na coluna lombar e fraqueza e redução da sensação nas pernas e nos pés

Radiografias da coluna lombar

Ocasionalmente RM da coluna

Ultrassom dos rins e da bexiga

Exames do fluxo da urina e da pressão na bexiga (exames urodinâmicos)

Anomalia anatômica (por exemplo, ureter mal posicionado em meninas ou válvula de uretra posterior em meninos)

Continência diurna completa nunca alcançada

Nas meninas, incontinência diurna e noturna, histórico de esvaziamento normal, mas com roupa de baixo continuamente molhada e corrimento vaginal

Possivelmente histórico de infecções do trato urinário e outras anomalias do trato urinário

Exames de imagem dos rins e ureteres, incluindo ultrassom de rins

TC do abdômen e pelve ou RM do trato urinário

Frequentemente, uma uretrocistografia miccional (radiografias tiradas antes, durante e após a micção)

Cintilografia renal (para detectar o fluxo urinário) ou urografia intravenosa com um meio de contraste (para identificar anomalias anatômicas)

Bexiga cheia além da capacidade

Esperar até o último minuto para urinar

Comum entre crianças pré-escolares quando elas estão concentradas em brincadeiras

Perguntas sobre quando a incontinência ocorre

Registro do momento, da frequência e do volume de urina em um diário de micções

Recuo da urina para dentro da vagina (refluxo ureterovaginal)

Vazamento ao se levantar após urinar

Apenas um exame médico

Constipação

Fezes infrequentes, duras, em forma de pedrinhas ou muito grandes

Às vezes, desconforto ou inchaço abdominal

Frequente em crianças que consomem dietas causadoras de constipação (por exemplo, leite e produtos lácteos em excesso e poucas frutas e verduras)

Normalmente apenas um exame médico

Ocasionalmente radiografias do abdômen

Registro do momento, da frequência e do volume de fezes em um diário de evacuações

Atraso do desenvolvimento†

Nenhuma incontinência diurna

Mais comum entre meninos e aqueles com sono profundo

Possivelmente parentes que urinavam na cama

Apenas um exame médico

Disfunção urinária porque os músculos envolvidos na eliminação da urina da bexiga (o músculo da bexiga e o esfíncter urinário) não estão coordenados

Muitas vezes, incontinência fecal, refluxo de urina e infecções do trato urinário

Possível incontinência diurna e noturna

Exames do fluxo da urina

Ocasionalmente, uma uretrocistografia miccional (radiografias tiradas antes, durante e após a micção)

Ultrassom dos rins e da bexiga

Incontinência do riso

Urinar ao rir, mais comum em meninas

Outras vezes, micção completamente normal

Apenas um exame médico

Aumento da diurese, que pode ter muitas causas, tais como:†

Varia de acordo com o distúrbio

No caso de diabetes mellitus, exames de sangue para glicose‡

No caso de resistência à arginina vasopressina, exames de sangue e, possivelmente, um exame de urina

No caso da anemia falciforme, exames de sangue

Apneia obstrutiva do sono

Às vezes, crianças que roncam e apresentam pausas na respiração que duram 15 segundos ou mais durante o sono seguidas de roncos altos

Sonolência excessiva durante o dia

Amígdalas ou adenoides aumentados ou ambos

Falha no crescimento e ganho de peso (antigamente denominado insucesso de desenvolvimento)

Exame da qualidade do sono

Bexiga hiperativa

Necessidade de urinar com urgência

Comumente uma necessidade frequente de urinar durante o dia e a noite

Às vezes uso de manobras de retenção ou posturas corporais (crianças podem ficar de cócoras, por exemplo)

Exame médico

Às vezes, exames do fluxo da urina, estudos urodinâmicos ou um diário de micções

Abuso sexual

Problemas do sono ou problemas na escola (como delinquência ou notas baixas)

Comportamento impróprio e sexualizado, depressão, interesse incomum ou rejeição de todas as coisas de natureza sexual e conhecimento impróprio para a idade de coisas de natureza sexual

Avaliação por especialistas em abuso sexual

Estresse†§

Problemas escolares, isolamento ou problemas sociais e estresse na família (por exemplo, divórcio ou separação dos pais)

Apenas um exame médico

Infecção do trato urinário

Dor ao urinar, sangue na urina, necessidade de urinar frequentemente e uma sensação de necessidade de urinar com urgência

Ocasionalmente febre, dores abdominais e/ou dor nas costas

Cultura de urina e análise de urina

Se os resultados da urocultura e da urinálise forem positivos e, sobretudo, caso uma infecção renal também esteja presente, um ultrassom dos rins e da bexiga e uma uretrocistografia miccional (radiografias tiradas antes, durante e após a micção)

* As características incluem os sintomas e os resultados do exame médico. As características mencionadas são típicas, mas nem sempre estão presentes.

† Esse distúrbio também é um fator de risco e uma causa da incontinência noturna.

‡ O diabetes geralmente não causa incontinência até que os níveis de glicose no sangue estejam elevados o suficiente para causar o ingresso da glicose na urina.

¶ O estresse é uma causa, sobretudo quando a incontinência é repentina.

TC = tomografia computadorizada; RM = ressonância magnética.

* As características incluem os sintomas e os resultados do exame médico. As características mencionadas são típicas, mas nem sempre estão presentes.

† Esse distúrbio também é um fator de risco e uma causa da incontinência noturna.

‡ O diabetes geralmente não causa incontinência até que os níveis de glicose no sangue estejam elevados o suficiente para causar o ingresso da glicose na urina.

¶ O estresse é uma causa, sobretudo quando a incontinência é repentina.

TC = tomografia computadorizada; RM = ressonância magnética.

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