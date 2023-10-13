* As características incluem os sintomas e os resultados do exame médico. As características mencionadas são típicas, mas nem sempre estão presentes.

† Esse distúrbio também é um fator de risco e uma causa da incontinência noturna.

‡ O diabetes geralmente não causa incontinência até que os níveis de glicose no sangue estejam elevados o suficiente para causar o ingresso da glicose na urina.

¶ O estresse é uma causa, sobretudo quando a incontinência é repentina.