Alguns fatores de risco e causas e características da incontinência urinária em crianças
Fator de risco/causa
Características comuns*
Abordagem diagnóstica
Bexiga que não se esvazia completamente (bexiga neurogênica) devido a um defeito da medula espinhal ou do sistema nervoso
Anomalias evidentes da coluna, uma cova profunda ou tufo de pelos na coluna lombar e fraqueza e redução da sensação nas pernas e nos pés
Radiografias da coluna lombar
Ocasionalmente RM da coluna
Ultrassom dos rins e da bexiga
Exames do fluxo da urina e da pressão na bexiga (exames urodinâmicos)
Anomalia anatômica (por exemplo, ureter mal posicionado em meninas ou válvula de uretra posterior em meninos)
Continência diurna completa nunca alcançada
Nas meninas, incontinência diurna e noturna, histórico de esvaziamento normal, mas com roupa de baixo continuamente molhada e corrimento vaginal
Possivelmente histórico de infecções do trato urinário e outras anomalias do trato urinário
Exames de imagem dos rins e ureteres, incluindo ultrassom de rins
TC do abdômen e pelve ou RM do trato urinário
Frequentemente, uma uretrocistografia miccional (radiografias tiradas antes, durante e após a micção)
Cintilografia renal (para detectar o fluxo urinário) ou urografia intravenosa com um meio de contraste (para identificar anomalias anatômicas)
Bexiga cheia além da capacidade
Esperar até o último minuto para urinar
Comum entre crianças pré-escolares quando elas estão concentradas em brincadeiras
Perguntas sobre quando a incontinência ocorre
Registro do momento, da frequência e do volume de urina em um diário de micções
Recuo da urina para dentro da vagina (refluxo ureterovaginal)
Vazamento ao se levantar após urinar
Apenas um exame médico
Fezes infrequentes, duras, em forma de pedrinhas ou muito grandes
Às vezes, desconforto ou inchaço abdominal
Frequente em crianças que consomem dietas causadoras de constipação (por exemplo, leite e produtos lácteos em excesso e poucas frutas e verduras)
Normalmente apenas um exame médico
Ocasionalmente radiografias do abdômen
Registro do momento, da frequência e do volume de fezes em um diário de evacuações
Atraso do desenvolvimento†
Nenhuma incontinência diurna
Mais comum entre meninos e aqueles com sono profundo
Possivelmente parentes que urinavam na cama
Apenas um exame médico
Disfunção urinária porque os músculos envolvidos na eliminação da urina da bexiga (o músculo da bexiga e o esfíncter urinário) não estão coordenados
Muitas vezes, incontinência fecal, refluxo de urina e infecções do trato urinário
Possível incontinência diurna e noturna
Exames do fluxo da urina
Ocasionalmente, uma uretrocistografia miccional (radiografias tiradas antes, durante e após a micção)
Ultrassom dos rins e da bexiga
Incontinência do riso
Urinar ao rir, mais comum em meninas
Outras vezes, micção completamente normal
Apenas um exame médico
Aumento da diurese, que pode ter muitas causas, tais como:†
Varia de acordo com o distúrbio
No caso de diabetes mellitus, exames de sangue para glicose‡
No caso de resistência à arginina vasopressina, exames de sangue e, possivelmente, um exame de urina
No caso da anemia falciforme, exames de sangue
Às vezes, crianças que roncam e apresentam pausas na respiração que duram 15 segundos ou mais durante o sono seguidas de roncos altos
Sonolência excessiva durante o dia
Amígdalas ou adenoides aumentados ou ambos
Falha no crescimento e ganho de peso (antigamente denominado insucesso de desenvolvimento)
Exame da qualidade do sono
Bexiga hiperativa
Necessidade de urinar com urgência
Comumente uma necessidade frequente de urinar durante o dia e a noite
Às vezes uso de manobras de retenção ou posturas corporais (crianças podem ficar de cócoras, por exemplo)
Exame médico
Às vezes, exames do fluxo da urina, estudos urodinâmicos ou um diário de micções
Problemas do sono ou problemas na escola (como delinquência ou notas baixas)
Comportamento impróprio e sexualizado, depressão, interesse incomum ou rejeição de todas as coisas de natureza sexual e conhecimento impróprio para a idade de coisas de natureza sexual
Avaliação por especialistas em abuso sexual
Estresse†§
Problemas escolares, isolamento ou problemas sociais e estresse na família (por exemplo, divórcio ou separação dos pais)
Apenas um exame médico
Dor ao urinar, sangue na urina, necessidade de urinar frequentemente e uma sensação de necessidade de urinar com urgência
Ocasionalmente febre, dores abdominais e/ou dor nas costas
Cultura de urina e análise de urina
Se os resultados da urocultura e da urinálise forem positivos e, sobretudo, caso uma infecção renal também esteja presente, um ultrassom dos rins e da bexiga e uma uretrocistografia miccional (radiografias tiradas antes, durante e após a micção)
* As características incluem os sintomas e os resultados do exame médico. As características mencionadas são típicas, mas nem sempre estão presentes.
† Esse distúrbio também é um fator de risco e uma causa da incontinência noturna.
‡ O diabetes geralmente não causa incontinência até que os níveis de glicose no sangue estejam elevados o suficiente para causar o ingresso da glicose na urina.
¶ O estresse é uma causa, sobretudo quando a incontinência é repentina.
TC = tomografia computadorizada; RM = ressonância magnética.