* Como os biomarcadores de câncer também podem ser produzidos por tecido não canceroso, os médicos geralmente não os utilizam para triar pessoas saudáveis. As exceções podem incluir PSA para câncer de próstata e AFP para pessoas em risco de câncer de fígado. Em famílias com câncer medular da tiroide herdado, um quadro clínico raro, também pode ser um teste de triagem útil para obter os níveis de calcitonina no sangue.