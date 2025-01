As válvulas de sentido único são compostas por dois folhetos (cúspides) cujas margens se unem. Elas ajudam as veias a transportar o sangue de volta ao coração. Quando o sangue se move para o coração, ele faz com que as cúspides se abram como portas giratórias de sentido único (representadas à esquerda). Se a gravidade ou as contrações musculares puxarem o sangue para trás momentaneamente ou se sangue começar a se acumular em uma veia, as cúspides são empurradas e se fecham imediatamente, impedindo o fluxo retrógrado (mostrado à direita).