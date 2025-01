Uma tala pode ser qualquer objeto que impeça o movimento de um membro. Uma tala é usada para prevenir mais danos e limitar a dor. Para ser eficaz, uma tala deve imobilizar as articulações acima e abaixo da lesão.

As talas podem ser feitas de objetos prontamente disponíveis, como uma revista ou pilha de jornais. Mas geralmente as talas consistem em um objeto rígido e direito, como uma tábua, amarrada ao membro. Uma tipoia pode ser usada com uma tala para suportar o antebraço quando um braço, pulso ou clavícula estiver lesionado.