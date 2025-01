A escolha de uma válvula depende de muitos fatores, incluindo as características da válvula. A válvula mecânica dura mais do que uma válvula bioprostética, mas exige que anticoagulantes sejam tomados indefinidamente para evitar a formação de coágulos de sangue na válvula. A válvula bioprostética requer o uso de anticoagulantes apenas por um curto período. Então, a pessoa poder tomar anticoagulantes é um fator importante. Por exemplo, os anticoagulantes podem não ser apropriados para as mulheres em idade fértil, pois eles atravessam a placenta e podem afetar o feto. Também se leva em consideração