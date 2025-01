Esta ilustração mostra uma seringa de insulina (dispositivo transparente com tampa alaranjada) e uma caneta de insulina (dispositivo com botão verde). A seringa é enchida com insulina a partir da ampola. A caneta contém uma câmara que é pré-carregada com insulina e a quantidade de insulina administrada pode ser ajustada ao girar o botão giratório na parte superior da caneta.