Depois de se utilizar um dispositivo de ultrassom ou um fluoroscópio para localizar o cálculo, o litotritor é colocado contra as costas e as ondas sonoras são direcionadas para o cálculo, quebrando-o em fragmentos. Em seguida, a pessoa ingere líquidos para impelir os fragmentos do cálculo para o exterior do rim a fim de serem eliminados através da urina.