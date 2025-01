A reconstrução do mamilo e da pele ao seu redor é feita posteriormente, frequentemente no consultório médico. Não é necessária anestesia geral.

Em muitas mulheres, uma mama reconstruída parece mais natural do que outra tratada com radioterapia, especialmente se o tumor for grande.

Se um implante de silicone ou de soro fisiológico for utilizado, e uma quantidade suficiente de pele tiver sido mantida para cobri-lo, a sensação na pele sobre o implante será relativamente normal. No entanto, nenhum tipo de implante é sentido como o tecido mamário ao toque. Se a pele de outras partes do corpo for utilizada para cobrir a mama, grande parte da sensação será perdida. No entanto, o tecido de outras partes do corpo dá uma sensação muito maior de ser tecido mamário ao toque que um implante de silicone ou de soro fisiológico.