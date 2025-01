Para realizar compressões torácicas para reanimação cardiopulmonar (RCP), um socorrista ajoelha-se de um lado e, com os braços esticados, inclina-se sobre a pessoa e coloca ambas as mãos, uma sobre a outra, imediatamente acima (cerca de dois dedos) da parte inferior do esterno (chamado de processo xifoide). O socorrista comprime o peito em pelo menos duas polegadas (cinco centímetros) nos adultos. O peito é comprimido cerca de 100 a 120 vezes por minuto, permitindo que ele se eleve totalmente de volta à altura inicial, entre cada compressão.