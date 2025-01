Quando a reconstrução da mama é realizada com tecido do próprio corpo da mulher, ela é chamada de cirurgia de reconstrução da mama autóloga. Frequentemente, são usados um músculo na região inferior do abdômen, chamado de músculo reto abdominal transverso (transverse rectus abdominis muscle, TRAM) e um retalho de pele e de tecido adiposo oriundos dessa região (retalho de tecido abdominal). O procedimento é denominado procedimento com retalho TRAM.