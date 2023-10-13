As pessoas podem reduzir suas chances de pegar carrapatos ou ser mordidas por estes ao fazer o seguinte:

Permanecer nos caminhos e trilhas quando andarem em áreas florestais

Andar no meio das trilhas para evitar se roçar em moitas e matas

Não se sentar no chão ou em muros de pedra

Vestir camisas de manga comprida

Vestir calças compridas e enfiá-las por dentro de botas ou meias

Vestir roupas de cores claras, o que permite ver os carrapatos com mais facilidade

Aplicar repelentes contra insetos, como a dietiltoluamida (DEET), diretamente na pele

Aplicar um repelente contra insetos contendo permetrina no vestuário ou usar vestuário comercialmente pré-tratado com permetrina.

Geralmente, a doença de Lyme é transmitida por carrapatos jovens de veado (ninfas), que são muito pequenos, muito menores do que os carrapatos do cão. Por isso, as pessoas que podem ter sido ser expostas a carrapatos devem inspecionar diariamente o corpo muito cuidadosamente, sobretudo as áreas com pelos. A inspeção é eficaz porque os carrapatos precisam estar agarrados ao corpo geralmente por mais de um dia e meio para transmitir a doença de Lyme.