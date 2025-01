Uma posição comum é segurar o bebê no colo de maneira que ele encare a mãe, estômago contra estômago. A mãe apoia o pescoço e a cabeça do bebê com o braço esquerdo quando o bebê está sugando a mama esquerda e com o braço direito quando o bebê está sugando a mama direita. O bebê é colocado no nível do seio em vez de se colocar o seio ao nível do bebê. Apoio para a mãe e para o bebê é importante. Travesseiros podem ser colocados atrás das costas da mãe ou sob seu braço. Colocar os pés sobre um apoio pode ajudar a evitar que ela se posicione por cima do bebê. Isso poderia forçar suas costas e resultar em um posicionamento ruim. Um travesseiro ou cobertor dobrado pode ser colocado sob o bebê para aumentar o apoio.