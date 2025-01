Utilizar um teclado de computador que está posicionado inadequadamente pode causar a síndrome do túnel do carpo ou contribuir para seu surgimento. Para prevenir uma lesão, o usuário deve manter o pulso em uma posição neutra. Isto é, a linha da mão ao antebraço deve ser reta. A mão pode ficar ligeiramente mais baixa do que o antebraço. Mas a mão nunca deve ficar mais alta e o pulso não deve estar inclinado. O teclado deve ser posicionado relativamente baixo, mantendo-se a mão ligeiramente mais baixa do que o cotovelo. Um apoio de pulso pode ser utilizado para apoiar o pulso.