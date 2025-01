O desenvolvimento da maioria dos principais sistemas de órgãos do embrião já começou até a 8ª semana de gestação (seis semanas após a fecundação). Além disso, a placenta já se desenvolveu e formou pequenas projeções semelhantes a dedos (vilosidades) que se prolongam para o interior da parede do útero.

As vilosidades fazem parte do sistema circulatório do embrião. Os vasos sanguíneos transportam sangue do embrião através do cordão umbilical e das vilosidades placentárias. Em seguida, o sangue retorna para o embrião. Os vasos sanguíneos da mãe passam perto das vilosidades placentárias e o sangue materno preenche o espaço ao redor das vilosidades. Os vasos sanguíneos da mãe e do embrião são separados por uma membrana fina. O sangue não passa diretamente da mãe para o embrião.