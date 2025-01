Pílulas anticoncepcionais (contraceptivos orais) contêm progestina com ou sem estrogênio. Elas previnem a gravidez ao impedir a ovulação (a liberação dos óvulos pelos ovários) ou ao causar o espessamento do muco no colo do útero (para que os espermatozoides não consigam atravessar o colo do útero e entrar no útero).