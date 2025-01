No caso de uma hérnia inguinal, uma alça do intestino ou outro órgão intestinal abre passagem através de um orifício da parede abdominal até ao canal inguinal. O canal inguinal contém o cordão espermático, que é composto pelos canais deferentes, vasos sanguíneos, nervos e outras estruturas. Antes do nascimento, os testículos, que se formam no abdômen, passam através do canal inguinal ao descerem para o escroto.